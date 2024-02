Sarno, trovato un cadavere in stato di decomposizione: indagini a tutto campo

Giallo a Sarno, nei pressi dell'ospedale Villa Malta: il cadavere di una persona è stato ritrovato, questa mattina, a Sarno, in un fabbricato disabitato. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e al momento non si conosce l'indentità, nè il sesso.

Le indagini

Un passante ha fatto la macabra scoperta, allertando subito le forze dell'ordine. Sul posto, i carabinieri e la Scientifica, per i rilievi del caso, nonchè il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore: indagini in corso.