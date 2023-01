Trovato un cadavere nel cantiere di via Allende, accertamenti in corso

E' stato trovato il cadavere di un uomo, intorno alle 23 di domenica, in via Allende, presso il cantiere antistante al nuovo centro commerciale. Sul posto, la polizia scientifica e il magistrato di turno. Pare che la vittima sia precipitata nel vuoto, dopo aver scavalcato la recinzione che delimita l’area: non è esclusa la pista del suicidio. Ma sul fatto vige il massimo riserbo, per cui non si conoscono ulteriori dettagli.

Le indagini

Convocati, per raccogliere elementi, anche gli operai impegnati nel cantiere edile. La salma è stata rimossa intorno alle 4 del mattino. Accertamenti in corso.