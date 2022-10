Dramma sfiorato, questa mattina, a Teggiano, in via Cupa: un grosso albero è caduto al suolo, sfiorando con i rami una vettura in transito.

L'intervento

Sul posto, i Forestali, i carabinieri e la Polizia Municipale, oltre che gli operai della Comunità Montana Vallo di Diano: accertamenti in corso. Nessun ferito.