Incidente sul lavoro, per un agricoltore impegnato nei lavori in campagna, a Giungano. Ieri pomeriggio, il malcapitato è caduto da un albero di ulivo: è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale, a Vallo della Lucania, per le cure del caso. L'uomo è in gravi condizioni.