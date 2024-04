Dolore ad Aquara: un uomo originario del comune del salernitano, infatti, è caduto giù dal balcone della casa di riposo dove alloggiava, a Felitto. Inutili, purtroppo, i soccorsi per la vittima che ha perso la vita.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per far luce sulla dinamica e sulle cause del fatto.