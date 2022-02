Precipita dal balcone e muore: tragico incidente in via Fabio, a Salerno

Dramma stamattina in via Giuseppe Fabio, a Salerno. Un 58enne è precipitato dal quarto piano di un palazzo ed è morto. La vittima si trovava sul balcone della sua abitazione per dei piccoli lavori di manutenzione: per cause da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo giù e facendo un volo di diversi metri.

Il dramma

Troppo violento l'impatto sul suolo. I passanti hanno allertato i soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 58enne. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Dolore.