Dramma a Camerota: non ce l'ha fatta il rumeno trovato in una pozza di sangue

Non ce l'ha fatta il umeno rinvenuto in una pozza di sangue, a fine settembre, a pochi metri dalla sua abitazione a Marina di Camerota. Ricoverato in Rianimazione dell’ospedale di Vallo della Lucania, lo straniero quando era stato soccorso, si trovava già in condizioni disperate.

Il dramma

L'uomo, un operaio, sarebbe caduto accidentalmente da un muretto, battendo la testa. Disposto per lui l’espianto degli organi. Dolore.