Cade dal 4° piano di un palazzo e muore: la vittima è una giovane di Montesano

E' caduta giù dal quarto piano di un palazzo ed è morta, una ragazza originaria di Montesano sulla Marcellana. La tragedia si è consumata a Potenza, dove la giovane conviveva con il fidanzato.

Il dramma

Nonostante i soccorsi immediati, per la vittima non c’è stato nulla da fare: indagano i carabinieri, per far chiarezza sull'accaduto. Dolore, intanto, a Montesano, dove si è subito diffusa la drammatica notizia.