Dramma sfiorato all'Ic Calcedonia: "cede" un infisso in aula, la maestra fa da scudo e salva diversi alunni

Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, l'incidente avvenuto presso l'IC “Calcedonia” di Salerno. Un'insegnante, nell'aprire la finestra in aula, è stata colpita dallo stesso infisso che, per cause da accertare, ha ceduto, rischiando di ferire gli alunni.

Il fatto

Prontamente, la docente ha infatti fatto da scudo per proteggere i piccoli allievi, restando ferita alla testa. La malcapitata è stata condotta in ospedale per le cure del caso.

Le indagini

Accertamenti in corso sullo stato degli infissi della scuola, a tutela di alunni e personale.