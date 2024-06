Dramma ad Eboli, ieri pomeriggio: come riporta La Città, un 36enne sarebbe caduto da un montascale ed è morto presso l’ospedale di Eboli.

Le indagini

La Procura ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause del decesso del giovane, S.I. le sue iniziali, diversamente abile, che viveva nel rione Paterno. La salma è stata sequestrata: accertamenti in corso.