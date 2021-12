Dramma nella notte ad Atrani: anziana precipita giù dal terrazzo e muore, si indaga

Dramma ad Atrani: una anziana è precipitata giù dal suo terrazzo ed è morta, nella notte. La donna è finita sul lastricato sottostante dopo un volo di circa sei metri: ad accorgersi dell'accaduto, i familiari della vittima che hanno fatto subito scattare l'allarme.

L'intervento

Sul posto, oltre al personale del 118, i carabinieri per i rilievi. Purtroppo, non è stato possibile salvarle la vita. Si indaga, per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del tragico accaduto.