Tensione, nel pomeriggio, a Sant'Arsenio: un 70enne è caduto da una scala nella propria abitazione, battendo la testa. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. L'uomo è ricoverato in condizioni gravi: fiato sospeso per lui.