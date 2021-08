Torna nella sua casa natìa, cade dalle scale e muore: dolore a Montesano

Un 85enne residente in Piemonte è stato trovato privo di vita nella sua abitazione

Dramma a Montesano sulla Marcellana: nella tarda mattinata, è stato trovato senza vita un 85enne residente in Piemonte che era tornato nel salernitano. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto dopo che il malcapitato è precipitato giù dalle scale accidentalmente, a casa sua.

A seguito della caduta, provocata forse da un malore, l'uomo ha battuto la testa, morendo sul colpo. Sul posto, anche i carabinieri. Dolore nella comunità che conosceva e stimava l'anziano.