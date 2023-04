Palinuro, cade sugli scogli e batte la testa: i soccorsi

Dramma sfiorato a Palinuro, nel primo pomeriggio: una persona è caduta sugli scogli, procurandosi un brutto trauma cranico. Sul posto, l'elisoccorso atterrato presso il campo sportivo vicino. Il malcapitato è stato condotto quindi all'ospedale Ruggi di Salerno, per le cure del caso.

L'intervento

Accertamenti in corso, per appurare la dinamica e le cause dell'accaduto.