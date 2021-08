Mercatello, si tuffa in mare e batte la testa: gravissimo un 15enne

Dramma a Mercatello, ieri sera, intorno alle 21.15: un 15enne si è tuffato in mare, dagli scogli della spiaggia libera adiacente al lido Colombo, battendo la testa e rompendosi la settima vertebra cervicale.

I soccorsi

Sul posto, immediati i soccorsi dei sanitari della Croce Bianca: il malcapitato è stato trasportato in codice rosso al Ruggi, con la lacerazione della vertebra e frammenti di ossa che hanno lambito i nervi. Danni anche al midollo spinale. Gravissime le sue condizioni: ora è ricoverato in Rianimazione, al Ruggi. Tutti con il fiato sospeso per lui.