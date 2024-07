Precipita dalla finestra, a Eboli: corsa in ospedale in codice rosso per un 24enne

E' precipitato dalla finestra della sua abitazione, dal secondo piano, in via Mario Vignola, ad Eboli, un 24enne soccorso dai sanitari del Vopi e condotto in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Eboli. Gravi le condizioni del giovane: fiato sospeso per lui.

Gli accertamenti

Indagano le forze dell'ordine, intanto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le sue cause. Non è esclusa la pista del tentato suicidio.