Choc a Maiori, tenta di salvare il suo cane e cade nella vasca: muore 70enne

Tragedia a Maiori. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Salerno è intervenuta in via Montagnella per soccorrere una persona caduta in una vasca irrigua di 45 metri cubi, sita a servizio della sua proprietà.

Il tentativo di soccorso

I caschi rossi hanno recuperato la vittima: Carlo Apicella, 70enne che, purtroppo, per l'impatto è deceduto. L'uomo era caduto nella vasca nel tentativo di salvare il suo cane che era scivolato al suo interno. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Choc nella comunità.