Maiori, cade e fa un volo di 7 metri durante un sopralluogo nel suo giardino

Dramma sfiorato a Maiori, questa mattina, in località Salicerchie: un uomo, mentre era intento a fare un sopralluogo nel suo giardino, con il tecnico, ha perso l'equilibrio facendo un volo di circa 7 metri. Necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per recuperare il malcapitato che avrebbe riportato la frattura della spalla e dell'omero e diverse contusioni al costato, come riporta Il Vescovado.

I soccorsi

Sul posto, anche la Croce Bianca: il paziente è stato trasferito al "Ruggi" di Salerno, con il supporto degli agenti della Polizia municipale.