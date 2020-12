Paura a Bivio Pratole: un albero si abbatte sul muro del cimitero degli inglesi

Un albero di grosso fusto è caduto sul muretto perimetrale del cimitero degli inglesi in località Bivio Pratole, a Montecorvino Pugliano. Solo per fortunata coincidenza, il tronco e il fogliame si sono rovesciati all'interno della struttura recintata, anziché cadere sulla carreggiata.

Tragedia sfiorata

La zona interessata al crollo è stata subito transennata. Sono intervenuti i tecnici del settore Verde Pubblico ma si riflette soprattuto sulle conseguenze ben più gravi che il cedimento dell'albero avrebbe potuto provocare, se si fosse verificato in orario diurno. La zona è molto frequentata non solo da pedoni ma soprattutto dagli automobilisti che percorrono la trafficatissima Strada Statale 18. Un pericolo non ancora scongiurato: il Gruppo Operativo Vopi, intervenuto a Bivio Pratole, comunica che è possibile la presenza di alberi abbattuti sulle strade. Pochi mesi fa, a pochi metri di distanza, un altro albero si è schiantato sul selciato.