Caduta di calcinacci a Capezzano e a Cappelle: gli interventi per la messa in sicurezza

Caduta di calcinacci dal muro di delimitazione di una proprietà privata nei pressi di Rione Piombino, a Capezzano. Sul posto, i vigili del fuoco.

L'intervento

Nella mattinata di lunedì 15 febbraio, intanto, in via Spontumata a Cappelle, strada chiusa a causa di un rudere pericolante, la Polizia Municipale di Salerno coordinerà le operazioni di messa in sicurezza per la riapertura del tratto, al fine di agevolare la viabilità per i residenti delle frazioni alte.