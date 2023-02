Vento e danni, cadono grossi calcinacci in via Farao: tratto off limits

Cadono grossi calcinacci dalla facciata di un palazzo, nel primo pomeriggio, in via Farao, a Salerno. Il vento, purtroppo, continua a far danni.

L'intervento

Fortunatamente, nessun pedone si è trovato a percorrere il tratto di marciapiede, al momento del cedimento: sul posto la Polizia Municipale. L'area interessata è stata delimitata per ragioni di sicurezza e resta, per il momento, off limits.