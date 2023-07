Battipaglia, scivola in strada e si ferisce: donna in ospedale

Incidente a Battipaglia, questa mattina, all'incrocio tra via Briga e via Mazzini: una donna di mezza età, con il suo carrello per la spesa, è scivolata sulla brecciolina presente in strada, cadendo al suolo e ferendosi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto la malcapitata in ospedale, per le cure del caso. A segnalarlo, lanciando l'allarme per le condizioni di sicurezza stradale, il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Provenza.