Dramma sfiorato a Cetara: si stacca un masso dal costone, feriti due bagnanti

Venerdì da dimenticare, per una coppia di giovani bagnanti che si era recata presso la spiaggia libera adiacente a La Torretta di Cetara, in Costiera. Mentre i malcapitati erano stesi al sole, infatti, improvvisamente un masso si è staccato dal costone roccioso, ferendo alla schiena il ragazzo e rimbalzando sul dito della fidanzata, fino a spezzarle l'anello che indossava. I giovani si sono recati presso la Guardia Costiera per segnalare il fatto: è stata allertata anche l'amministrazione comunale ed è emerso che quel tratto di spiaggia è privato e che su quel costone si trova l'avviso di pericolo rivolto ai bagnanti per la possibile caduta dei massi.

Parla la coppia

"Non c’è alcun divieto di accesso alla spiaggia. - ha precisato la coppia- Il segnale di pericolo sotto la parete rocciosa, inoltre, dovrebbe essere più visibile perché al momento risulta completamente coperto dagli stessi bagnanti in spiaggia: la Guardia Costiera ci ha assicurato che valuterà il riposizionamento dell'avviso e solleciterà nuovamente la messa in sicurezza da parte del privato", concludono i giovani che hanno denunciato l'accaduto a Salernotoday, con l'intento di risparmiare nuovi incidenti ai bagnanti.