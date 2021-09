Caduta massi tra Vietri e Cetara: senso unico e disagi in Costiera

Smottamenti lungo la Strada Statale 163 Amalfitana dove sono stati installati anche dei new jersi. Oggi summit in Prefettura per valutare gli interventi da mettere in atto

Ancora disagi in Costiera Amalfitana dove, nella notte tra venerdì e sabato, si è verificato uno smottamento lungo la Strada Statale 163, nel tratto compreso tra i comuni di Cetara e Vietri sul Mare. Alcuni massi, infatti, si sono staccati dalla parete rocciosa di proprietà privata cadendo sulla carreggiata. Fortunatamente non risultano feriti.

Il summit

L’Anas ha installato due new jersey per evitare che si creino situazioni di pericolo: la circolazione veicolare, al momento, è consentita soltanto a senso unico alternato. Nella giornata di oggi è prevista una riunione in Prefettura, a Salerno, per stabilire gli interventi da mettere in atto con l’obiettivo di ripristinare la regolare circolazione in tempi rapidi.