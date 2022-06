Grosso pino cade sul fiume Irno, Forte (Help): "Tragedia sfiorata, scriveremo al Prefetto"

Paura, oggi pomeriggio, a Salerno, dove un pino di grosse dimensioni - come mostrano le foto - è caduto sul fiume Irno, all’altezza del quartiere Fratte. Fortunatamente, non risultano feriti: al momento del cedimento, infatti, il tratto pedonale che costeggia il fiume era deserto.

La denuncia di "Help"

Sull’emergenza verde pubblico interviene, contattato dalla nostra redazione, il vice presidente dell’associazione Help Lorenzo Forte che ha allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco: “La città sta morendo, è totalmente abbandonata. Non sappiamo di chi sia la competenza del fiume Irno ma - sottolinea Forte - è evidente che i finanziamenti che pure sono arrivati per la Lungoirno non vengono utilizzati per la manutenzione. Oggi - sottolinea - si è sfiorata la tragedia, perché se ci fosse stato qualcuno sulla passeggiata sarebbe stato travolto. Il verde pubblico in città è allo sbaraglio: non si è mai raggiunto un tale livello di degrado”. Poi annuncia: “Come Help chiediamo l’immediata messa in sicurezza di tutte le aree verdi del capoluogo, a partire dal fiume Irno, e scriveremo al Prefetto perché la situazione è davvero fuori controllo” conclude Forte.