Plafoniera caduta alla "Giovanni Paolo II-A. Frank di San Marzano: i chiarimenti della scuola

Arriva un chiarimento dalla scuola Giovanni Paolo II-A. Frank di San Marzano: la dirigente dell'istituto Emma Tortora, rassicura le famiglie tutte per quanto accaduto - un puro caso accidentale - ieri mattina nel fabbricato nuovo di piazza Amendola. "Un collaboratore scolastico è stato sfiorato da una plafoniera staccatasi all'improvviso, sebbene dall'ultima ricognizione effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'ingegnere Gianluca Fattorino, non si era notato nessun elemento di precarietà o usura. - spiega la dirigente - Il collaboratore è in buono stato di salute. Non è successo nulla, tanto che si è rifiutato di recarsi in ospedale con l'ambulanza fatta intervenire tempestivamente, come da protocollo del servizio 118, da applicare in ogni caso accidentale".

L'annuncio

La dirigente infine garantisce che è stata contattata nell’immediatezza l'assessore comunale alle Politiche scolastiche, Francesca Barretta, che incaricava il tecnico comunale per un controllo. Lunedì ci saranno ulteriori controlli sia dei tecnici dell'Ente che del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola.