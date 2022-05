Cava de' Tirreni, cade dalla tromba delle scale della scuola: ferito dodicenne

Un bambino di dodici anni è caduto nella tromba delle scale mentre si trovava all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale “Balzico” di Cava de’ Tirreni. Secondo quanto riporato da Ulisse Online, il fatto sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri.

Il ricovero

Il bambino sarebbe stato sbilanciato dal peso eccessivo dello zaino mentre era seduto sul corrimano. La caduta, dopo un volo di diversi metri, è stata attutita proprio dallo zaino, che ha scongiurato lesioni più gravi. Il piccolo, ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, ha riportato traumi per fortuna non gravi in diverse parti del corpo.