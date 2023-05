Giro d'Italia a Salerno: asfalto viscido, cadono i ciclisti

Prima sulla litoranea, poi sul lungomare Colombo e infine, per un solo ciclista, anche all'altezza del traguardo in piazza della Concordia. Non sono mancate delle cadute, oggi pomeriggio, per la Carovana rosa arrivata a Salerno. La pioggia, rendendo viscido l'asfalto, purtroppo ha favorito diversi fuoriprogramma per il Giro d'Italia che, in ogni caso, non hanno comportato serie conseguenze.