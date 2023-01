Cade grosso albero sulla provinciale, a Pellezzano: strada chiusa

Disagi per la viabilità a Pellezzano: nella notte, è caduto un albero di alto fusto di una proprietà privata (già oggetto di precedenti ordinanze) sulla strada provinciale Sp27 in Via F. Santamaria Amato. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, i Carabinieri, la Protezione Civile S. Maria delle Grazie e la locale Polizia Municipale.

I provvedimenti

La strada resterà chiusa per completare le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza della zona. Dunque, il Comune ha fatto sapere che per le fasce orarie Baronissi/Salerno 6,20 - 6, 50 7,15 - 7,20- 7,45 - 8,30 l’autobus salirà da V. Tenente Farina Coperchia passando per Pellezzano Capoluogo e Capriglia con fermata ultima davanti alla scuola primaria di Capriglia, per riscendere verso Salerno percorrendo il solito tragitto della linea 22. In mattinata, garantito un servizio navetta continuo tramite Via Vigna da Capriglia a Baronissi e viceversa. Poi la Linea 22 Salerno/Baronissi devia su Via T. Farina. "Chi si deve recare a Pellezzano e Capriglia deve attendere la coincidenza del 22 che fa il percorso inverso Baronissi verso Salerno", concludono da Palazzo di Città.