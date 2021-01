Albero caduto a Torrione: sopralluogo del sindaco con tecnici e agronomo

"L'incidente non può essere ricondotto a nessuna inerzia del personale del Settore Verde Pubblico del Comune di Salerno ma a circostanze eccezionali ed imprevedibili". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, commenta quanto è accaduto nei giorni scorsi a Torrione.

I dettagli

Questa mattina con i tecnici e con l'agronomo, abbiamo raggiunto Torrione dove nei giorni scorsi è caduto un albero a causa dei recenti eventi atmosferici, "sicuramente eccezionali - prosegue il sindaco di Salerno - per violenza e durata. Per fortuna non si sono verificati danni alle persone. Chi utilizza questo incidente per attaccare l'operato dell'amministrazione, lo fa in maniera strumentale. Mario De Vita, legale rappresentante della Geomatich, società che ha il monitoraggio alberature su Salerno, spiega che che cosa è accaduto: "L'esemplare ha ceduto ha causa delle intense piogge e della quantità di acqua che si era accumulata nell'aiuola. Ha ceduto la parte di terreno dove poggiava la radici ancorante, determinando un avvallamento".