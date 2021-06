Covid nel Salernitano: Caggiano è Covid free, positivi e guariti nelle altre località

"Siamo felici ma non abbassiamo la guardia". Così Modesto Lamattina, sindaco di Caggiano, ha commentato il primo importante risultato: paese Covid free. All'obiettivo ha contribuito soprattutto la campagna vaccinale, che ha superato il 50%. Altre 180 dosi saranno inoculate oggi.

Il report nelle altre località

Ad Eboli, in base alla documentazione trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Annamaria Nobile, ecco i nuovi dati: il numero dei nuovi positivi è 4, le nuove guarigioni sono 12, zero decessi. Ad oggi, sono in isolamento domiciliare 56 persone. A Campagna non si registrano nuovi casi: Asl e Regione Campania hanno dato comunicazione di 1 guarito (negativizzato). "I casi positivi sul territorio - spiega il sindaco Monaco - sono in totale 21, 12 dei quali si sono sviluppati all’interno di 7 famiglie. A Pontecagnano Faiano, il report pubblicato dal sindaco Giuseppe Lanzara: 52 tamponi effettuati, 0 nuovi positivi, 8 guariti.