Rubano carta di credito per fare acquisti: denunciata coppia di Caggiano

Una coppia di Caggiano è stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito appartenente ad un cittadino di Montesano sulla Marcellana.

Il caso

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, i due, dopo aver rubato il portafoglio dalla vettura dell’uomo, avrebbero utilizzato la carta di credito per pagamenti pos in esercizi commerciali della zona, per un valore complessivo di circa 300 euro. Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire alla loro identità.