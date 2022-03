Andavano in giro con droga e coltelli: in due nei guai a Caggiano, arrestato 25enne a Petina

Nel corso di una serie di controlli i carabinieri di Sala Consilina hanno segnalato alla Prefettura di Salerno ed in stato di libertà – alla Procura del Tribunale di Lagonegro – diverse persone perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ed armi.

I controlli

A Caggiano, i militari della locale Stazione hanno bloccato un’automobile con a bordo un 25enne del posto con precedenti. Nel corso della perquisizione personale addosso al ragazzo sono stati trovati 3,2 grammi di hashish. Inoltre, sono stati anche rinvenuti due coltelli a serramanico proibiti. Il 25enne, per quanto riguarda lo stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre per le armi bianche è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro. E’ stato inoltre sanzionato ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada in quanto l’auto da lui guidata era sprovvista di polizza assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato.

Sempre a Caggiano, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, dopo aver controllato un’auto di grossa cilindrata, hanno trovato addosso al conducente, un 44enne di Polla, 3 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina in due diversi involucri. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. A Petina, invece, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno controllato una vettura con alla guida un 25enne del posto già sottoposto all’obbligo di dimora a Polla perchè precedentemente arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per l’aggravamento della misura. Il ragazzo è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari.

In occasione dei posti di controllo lungo le strade del Vallo di Diano sono state controllati 52 automezzi, 73 persone, contestate 15 infrazioni per violazioni alle norme comportamentali e ritirate 2 patenti di guida.