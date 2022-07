SOS sangue a Caggiano: l'appello del sindaco per un cittadino ricoverato

Si ricerca urgentemente sangue per un cittadino di Caggiano ricoverato, in condizioni delicate, in una struttura ospedaliera.

L'appello

Il sindaco Modesto Lamattina ha invitato chiunque ne abbia la possibilità ad aiutare il paziente. Per informazioni e donazioni è possibile rivolgersi al centro trasfusionale del P.O. di Polla: 0975/373111 e 377/3948750.