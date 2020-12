Da Napoli a Caggiano nonostante la zona rossa: offre denaro ai carabinieri, arrestato

Ha tentato di corrompere i carabinieri, ma non gli è andata bene. E' finito nei guai un napoletano che aveva parcheggiato la sua auto a Caggiano per poi muoversi con fare sospetto. Notato e fermato dai militari, l'uomo ha fornito false generalità e poi, per non essere sanzionato per aver violato il divieto di spostamenti tra province, ha offerto del denaro ai carabinieri, sperando di guadagnare il loro silenzio.

Ma non ha avuto la meglio ed è stato arrestato e trasferito nel carcere di Potenza.