Hashish e marijuana nascosti in camera da letto: arrestato 27enne di Salerno in Sardegna

Al termine di una perquisizione domiciliare eseguita di iniziativa, i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace, insieme a quelli della Stazione di Pirri, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne originario di Salerno.

Il blitz

L'uomo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Cagliari. I militari hanno rinvenuto nella camera da letto una busta di plastica contenente 636 grammi di marijuana, una dose di hashish del peso di 1,21 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi della sostanza. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.