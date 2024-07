Orrore a Battipaglia, cuccioli chiusi sul terrazzo: muoiono tutti sotto il sole cocente

Orrore a Battipaglia: ieri mattina, su vari gruppi social, intorno alle 10:30, è iniziata a circolare una segnalazione di alcuni cagnolini che guaivano disperati, chiusi su un terrazzo, al sole cocente. "Nei gruppi di Battipaglia i post sono stati approvati quando i cani erano gia morti, con tanto di constatazione di Vigili Urbani e Asl", racconta alla nostra redazione un animalista.

I guaiti dei cuccioli>>>Il video

“Ho ricevuto segnalazione tramite i social quando ormai era troppo tardi. - dice Alfredo Riccio, Rappresentante di Interessi presso Camera dei Deputati per conto di onlus animaliste - So che c’è stato un rapido intervento da parte delle autorità competenti che, tuttavia, non è stato sufficiente a garantire la sopravvivenza degli animali. I cuccioli sembrerebbero essere morti a causa del caldo, abbandonati sul terrazzo ripreso nel video. Questa è una barbarie inaccettabile in una città che si considera civile. E tale episodio appare ancora più grave alla luce del regolamento comunale che vieta tali condotte, soprattutto se si considera che proprio in questi giorni alla Camera dei Deputati si lavora incessantemente per inasprire le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Apprendo che la LEAL - Lega Antivivisezionista sta depositando denuncia alla Procura della Repubblica e auspico che la Sindaca, da sempre vicina alle istanze animaliste, voglia costituirsi parte civile nel procedimento che ne conseguirà", ha concluso.