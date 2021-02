Abusò di cinque minorenni, anche durante le ore di lezione: docente va in carcere

Agli arresti domiciliari dal 2017 per violenza sessuale aggravata, è stato tradotto in carcere dopo che la sentenza in Corte d'Appello è diventata definitiva

E' stato condannato per abusi nei riguardi di una 16enne, in autobus, oltre che verso altri quattro studenti minorenni, durante le lezioni individuali tenute presso una scuola media salernitana. L'imputato, un 48enne di Colliano, agli arresti domiciliari dal 2017 per violenza sessuale aggravata, è stato tradotto in carcere dopo che la sentenza in Corte d'Appello è diventata definitiva. Due anni e due mesi, con quattro giorni di detenzione.

La storia

In primo grado l'uomo era stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione. L'uomo era stato identificato dopo le denunce dei minori. Nel 2016, un ragazzino di 16 anni, denunciò ai carabinieri di Campagna, in presenza dei genitori, di essere stato palpeggiato al petto e sugli organi genitali, mentre viaggiava a bordo di un bus della sita, lungo il tratto Battipaglia-Campagna. L'uomo prese posto accanto al minore e cominciò poi a toccarlo. L'episodio fu confermato da diversi testimoni, oltre che dal conducente del mezzo. A seguire le testimonianze di altre quattro ragazzine, dai 13 ai 14 anni, che sarebbero state vittime di abusi da parte del prof in una scuola media, durante le ore di lezione individuali di musica. Anche in quell'occasione, l'uomo avrebbe toccato, palpeggiato e accarezzato le vittime nelle parti intime. L'uomo finiì agli arresti domiciliari nel 2017. In carcere, l'uomo dovrà scontare i prossimi 2 anni e 2 mesi di detenzione.