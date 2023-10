Infestazione parassitaria e calo di produzione: scatta il divieto di raccogliere castagne a Montano Antilia

Da oggi non sarà possibile raccogliere castagne a Montano Antilia, per i non residenti. Dal 6 ottobre al 5 novembre, infatti, il sindaco Luciano Trivelli ha disposto il divieto di introdursi nei castagneti di proprietà pubblica per i cittadini non residenti e nelle proprietà private per tutte le persone estranee ai fondi coltivati.

Tale disposizione è legata alla grave infestazione parassitaria del cinipide del castagno che ha causata un calo drastico delle produzioni. Onde evitare ulteriori diminuzioni del raccolto per l'afflusso di persone in cerca di castagne, dunque, è stato stabilito il divieto per i non residenti.