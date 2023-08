Calvanico, gestione dell'attività amministrativa: in 6 aiuteranno il sindaco

Il neo sindaco di Calvanico Antonio Conforti ha nominato sette persone della società civile che lo aiuteranno gratuitamente nella gestione dell'attività amministrativa."Abbiamo - dice il sindaco - sette consiglieri politici del primo cittadino che a titolo gratuito ci assisteranno nella base di attuazione della programmazione dell'attività di governo dell'Ente. Sono persone capaci e volenterose che intendo ringraziare per il tempo prezioso che dedicheranno al nostro comune".

Gli aiuti

I sette consiglieri del sindaco Antonio Conforti sono: l'avvocato Domenico Gismondi con delega a coordinatore degli altri consiglieri. Mariangela Saggese con delega alle politiche per l'associazionismo. Carmelina De Filippis, con delega alle comunicazioni istituzionali e gestione delle piattaforme social. Pasquale Amoroso con delega alle politiche urbanistiche ed all'attuazione del piano urbanistico comunale e lavori pubblici. Marco Carratù con delega all'innovazione e progettazione di interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile. Gina Landi con delega ai rapporti con le istituzioni scolastiche problematiche gestionali per le scuole insediate sul territorio. Pierpaolo Gaudieri con delega alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e delle risorse idriche. Il mandato dei sette consiglieri durerà fino alla scadenza del mandato sindacale, e non avranno compiti di natura gestionale e si rapporteranno esclusivamente con gli attori politici ed in particolare col primo cittadino Antonio Conforti