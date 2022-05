Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: Ronca in Giunta per l'artigianato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Così come auspicato dal presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete anche l’artigianato che mi onoro di rappresentare in seno alla nuova giunta è pronto a fare la sua parte per fare squadra ed affrontare il difficile contesto economico in cui anche le imprese salernitane si trovano ad operare”. Lo ha dichiarato il presidente della Cna di Salerno, Lucio Ronca, appena eletto quale componente di giunta alla Camera di Commercio di Salerno, dove rappresenterà l’intero settore dell’artigianato. Ronca ha condiviso le preoccupazioni del presidente Prete sull’approvvigionamento di energia e materie prime che già sta causando diverse difficoltà agli artigiani salernitani. “Ma con il massimo impegno e spirito di collaborazione siamo pronti a collaborare per dare una spinta propulsiva e necessaria all’intero territorio e all’economia della provincia di Salerno” ha aggiunto il neo componente della giunta camerale di Salerno che si è detto felice di affiancare, oltre che il presidente Prete, persone validissime come Giglio, Colasante, Rago, Gambardella, Pecoraro e Giuseppe Gallo. “Ringrazio quanti hanno sostenuto la mia presenza all'interno della giunta che non è tanto della mia persona quanto della CNA” ha concluso Ronca.