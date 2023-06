Scoperti nuovi abusi edilizi a Camerota: scatta l'ordine di abbattimento

Nuovi abusi edilizi sono stati scoperti, nelle ultime ore, dai carabinieri a Camerota. In particolare, si tratta di un manufatto adibito a ristoro con struttura portante in muratura e un WC in legno adiacente oltre ad una pavimentazione in calcestruzzo di un’area di circa 15 metri quadrati e di un pergolatosormontato da cannucce, tavoli, sedie e terrazzamenti.

Il sopralluogo

Le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in un’area inserita nella zona A1 della perimetrazione definitiva del Parco, nella Zona a protezione speciale “Costa tra Marina e Policastro Bussentino” e nel sito di importanza comunitaria “Rupi costiere della costa degli Infreschi e della Masseta”. Al termine degli accertamenti di rito, il Parco ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.