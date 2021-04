Camerota e Agenzia Campania Turismo insieme: Scarpitta e Raia firmano la convenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e l’assessore al Turismo Teresa Esposito, hanno firmato, nella giornata di oggi, mercoledì, a Napoli, un accordo con Luigi Raia, direttore generale dell’Agenzia regionale per il Turismo, per la gestione congiunta dell’ufficio turistico ‘La Perla del Cilento’. Raia aveva fatto visita all’info point ubicato in zona porto a Marina di Camerota, già qualche giorno fa, prima dell’incontro che si è tenuto all’Happy Village e che ha visto la presenza dell’assessore regionale al Turismo Casucci e di altri esponenti del consiglio regionale della Campania.

Camerota, terza località in Campania per numero di presenze legate al turismo dopo Napoli e Sorrento, «rientra - si legge nella convenzione - tra i centri più noti ed è uno dei siti turistici di maggiore rilevanza del territorio regionale, situato in posizione strategica anche in relazione alle altre località di interesse naturalistico, storico e artistico della Campania». La gestione congiunta rappresenta un’occasione di visibilità territoriale e la comune collaborazione istituzionale, volta a consentirne il più efficace rendimento in termini promozionali, riveste notevole interesse pubblico, avendo come fine ultimo quello di valorizzare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio turistico e culturale del territorio regionale. L’Agenzia regionale per il Turismo della Campania garantisce al Comune di Camerota corsi di formazione per il personale impegnato presso l’ufficio della Perla del Cilento, mediante attività di affiancamento e tutoraggio (covid permettendo). Inoltre l’Agenzia fornirà materiale promozionale, il pieno supporto organizzativo e logistico e la promozione di attività ed eventi presso altri infopoint regionali. Inoltre l’Agenzia diretta da Luigi Raia, realizzerà azioni di marketing territoriale e turistico, attraverso progetti sinergici e definizione di itinerari integrati. «La postazione turistica della Regione Campania all’interno dell’ufficio turistico sul porto di Marina di Camerota, è un segnale importante di sinergia tra Comune e Regione, che darà al nostro territorio delle opportunità di grande valore promozionale e di visibilità senza precedenti - dice l’assessore Teresa Esposito -. Un ringraziamento particolare al direttore dell’Agenzia regionale del Turismo Luigi Raia. Con questo nuovo importante step, Camerota si appresta a vivere una meravigliosa estate, ricca di soddisfazioni per tutto il comparto». «E’ un’opportunità incredibile per il nostro territorio - aggiunge Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota - le bellezze e le attività presenti nei nostri paesi, entrano a far parte della grande rete regionale di promozione turistica. La firma di questa convenzione, è un tassello importante che va ad aggiungersi alla nascita dell’ufficio turistico, voluto fortemente da questa amministrazione, e al portale turistico che sarà presentato ai cittadini e agli imprenditori del settore nei prossimi giorni».