Nascondeva in auto ecstasy, hashish e petardi: arrestato 20enne a Camerota

Un ragazzo di 20 anni, residente nel Lazio ma in vacanza nel Cilento, è stato arrestato per droga a Marina di Camerota. I carabinieri, infatti, lo hanno sorpreso in località Castello mentre attendeva probabilmente dei “clienti” per vendere loro pastiglie di ecstasy.

Il blitz

Nel corso della perquisizione personale e della sua auto è stato trovato in possesso di 40 grammi di ecstasy, hashish, coltellini, bilancino di precisione e banconote. Nella vettura nascondeva, inoltre, anche tre petardi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato mentre la droga sottoposta a sequestro.