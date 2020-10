Camerota a lutto, l'autopsia sul corpo di Nancy: uccisa da aneurisma

Saranno celebrati, oggi pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa di San Marco Evangelista a Camerota, i funerali di Nancy Chirichiello, la ragazza di 21 anni deceduto nall notte tra mercoledì e giovedì scorsi, a causa di un improvviso malore. La celebrazione religiosa sarà celebrata nel rispetto degli obblighi della normativa anti-Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autopsia

Il via libera alle esequie è arrivato al termine dell’autopsia che è stata effettuata dal medico legale Francesco Lombardo nella giornata di ieri presso l’obitorio dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La giovane sarebbe morta a seguito di un aneurisma dell’aorta dissecante. L’esame è stato svolto a seguito della denuncia presentata dai genitori della ragazza, i quali vogliono sapere se la loro Nacncy si sarebbe potuta salvare o meno visto che, soltanto due giorni prima, si era sentita male, dopo la palestra, ed era stata portata al nosocomio vallese per accertamenti. Dagli esami svolti dai medici del pronto soccorso sembra che non sarebbero emersi dati preoccupanti. Di qui il ritorno a casa, il malore di mercoledì sera e il successivo decesso.