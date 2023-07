Emergenza black out a Camerota: sindaco sollecita incontro con i vertici di Enel

Nel territorio di Camerota si stanno verificando continuamente blackout improvvisi che stanno causando notevoli disagi alla comunità locale. Per affrontare questa situazione critica, il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, ha sollecitato urgentemente un incontro con i vertici di Enel, la principale società di distribuzione energetica, per discutere della problematica e individuare una risoluzione tempestiva del problema.

I disagi

Sin dai primi segnali di interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, Scarpitta ha messo in evidenza l'importanza di risolvere questa criticità. La tempestività dell'azione ha portato alla programmazione di un incontro con i dirigenti di Enel, che si terrà martedì a Camerota, dopo la disponibilità dei vertici dell'azienda a confrontarsi sulla questione.La riunione sarà un'opportunità per esaminare da vicino le cause dei blackout improvvisi e per valutare soluzioni immediate al fine di ripristinare l'affidabilità dell'erogazione dell'energia elettrica. "La continuità dell'energia elettrica è un elemento fondamentale per il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini soprattutto durante la stagione estiva. I blackout improvvisi stanno causando notevoli disagi, e siamo determinati a trovare una soluzione immediata a questa emergenza. Ringrazio i vertici di Enel per aver risposto prontamente alla nostra richiesta di incontro e per essere disposti ad ascoltare le nostre preoccupazioni” chiosa Scarpitta.