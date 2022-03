Camerota piange Omar Domingo Manganelli: chiusi gli impianti sportivi

L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, d’intesa con le società del territorio, ha deciso, per l’intera giornata di oggi, che gli impianti sportivi resteranno chiusi in segno di lutto per la scomparsa del giornalista Omar Domingo Manganelli.

Il ricordo

Allenatore dell’Asd Scuola Calcio Antonio Esposito, il 37enne era una persona solare e generosa, stimata e benvoluta da tutti. Purtroppo, non ha vinto la sua battaglia contro la malattia. Tutti stretti attorno alla famiglia.