Camerota, degrado in spiaggia dopo il falò di Ferragosto

Incivili hanno lasciato nel degrado la spiaggia di Lentiscelle, a Marina di Camerota, dopo un faló di Ferragosto che, in reatà, non si sarebbe potuto organizzare per via delle normative anti-Covid.

La pulizia

Questa mattina il litorale è stato ripulito dagli operai della Smile e della Sarim. Sono in corso le indagini in corso per risalire ai responsabili.

