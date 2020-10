Baracche abusive con cucina a Camerota: via libera all'abbattimento

Il direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Romano Gregorio ha dato il via libera all’abbattimento di alcune barecche rudimentali scoperte, dai carabinieri forestali, nel comune di Camerota

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le opere

Si tratta di strutture con un volume di circa 220 metri cubi, realizzate in legno e rete metallica con pannelli di biocompensato e adibite a ricovero di animali, ma munite di zona cucina e zona pranzo. Nell’area agricola in questione vi era anche un cordolo in legno con base in pietra locale, dei muretti di contenimento per un’area adibita ad ortaggi, l’innalzamento del piano di campagna di circa 3 metri con materiale edile di risulta e una platea in calcestruzzo di accesso al fondo. Tali opere erano state realizzate in maniera irregolare in quanto non autorizzate dagli Enti competenti.