Camerota, al via l'installazione delle barriere lungo le strade

La Provincia di Salerno consegna i lavori di ripristino, integrazione e installazione di barriere stradali della Strada Regionale ex SS 562 che ricadono nel comune di Camerota, per un importo netto di 98.812,26 euro.

Il cantiere

L’intervento verrà consegnato presumibilmente il 23 settembre e per garantire il regolare deflusso del traffico e rimuovere le condizioni di pericolo, consiste nel ripristino localizzato e/o sostituzione di ringhiere parapetto in acciaio zincato a caldo danneggiate, nella riparazione e sopraelevazione di parapetti stradali in pietra, nel ripristino di barriere di sicurezza incidentate o danneggiate, nella integrazione e nuova installazione di barriere di sicurezza.

Il commento

Soddisfatto il presidente della Provincia Michele Strianese: "Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".